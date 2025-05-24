وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، سلسلة من الإجراءات الهيكلية والتنظيمية ضمن خطة تهدف إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية بما يتماشى مع ما وصفته بـ"سوريا الجديدة الحرة".

وكشف المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى جديد هو "قيادة الأمن الداخلي"، في خطوة ترمي إلى توحيد الجهود الأمنية وتحديث أساليب العمل الشرطي.

كما أُعلن استحداث إدارة لحرس الحدود، مهمتها تأمين الحدود السورية ومكافحة التهريب، وذلك في ظل تصاعد النشاطات غير القانونية في عدد من المناطق الحدودية خلال السنوات الأخيرة.

وبهدف تعزيز الأمن المعلوماتي، أوضحت الوزارة أنه تم إنشاء إدارات مستقلة لكل من الاتصالات، والشبكات المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، وذلك في إطار مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

كذلك شملت التعديلات تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، يُتوقع أن تتولى مسؤولية تحديث البنية التحتية للمؤسسات العقابية وتحسين أوضاع النزلاء وفق معايير دولية.

وفي جانب الهوية المدنية، أكد المتحدث أن وزارة الداخلية تعمل على إصدار بطاقات شخصية جديدة تتضمن هوية بصرية رقمية، تعكس مرحلة التحول نحو "دولة أكثر شفافية وتطوّرًا".