الصين تنتقد قرار واشنطن بحظر الطلاب الأجانب في هارفارد



القاهرة- مصراوي:

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها الشديد لقرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب دوليين، معتبرةً أن هذا القرار يضر بصورة الولايات المتحدة عالميًا ويُعد تسييسًا للتعاون العلمي والأكاديمي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "قرار الإدارة الأمريكية بوقف قبول الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد يضر بصورة الولايات المتحدة في العالم، ونرفض تسييس التعاون العلمي".

وأضافت أن "التعاون التعليمي بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل على الجانبين، وأن هذه الخطوة تقوض الثقة الدولية في النظام التعليمي الأمريكي".

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أعلنت، الخميس، عن إلغاء برنامج الطلاب والزوار الأجانب في جامعة هارفارد، مما يمنعها من تسجيل طلاب دوليين للعام الدراسي 2025-2026، ويجبر الطلاب الحاليين على الانتقال إلى مؤسسات أخرى للحفاظ على وضعهم القانوني.

وبررت الوزارة القرار باتهامات ضد هارفارد بـ"تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، وهي اتهامات نفتها الجامعة بشدة، معتبرةً أن القرار "غير قانوني ويشكل انتقامًا سياسيًا".

في سياق منفصل، حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من "استخدام الفلبين لزعزعة الاستقرار والهدوء في بحر الصين الجنوبي"، وذلك بعد تصاعد التوترات البحرية بين الصين والفلبين في المنطقة المتنازع عليها.

وأوضحت ماو نينغ أن "الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الفلبين كأداة لخلق الفوضى في بحر الصين الجنوبي، مما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين".