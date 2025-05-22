(وكالات)

حذر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، من التسريبات الأخيرة بشأن نوايا إسرائيل استهداف المنشآت النووية "السلمية" في إيران، قائلًا إنها تشكل خطرا بالغا على السلام والأمن الإقليمي والدولي.

ودعا عراقجي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذه التهديدات المتصاعدة.

وفي تصريحاته، كشف عراقجي، عن قيامه بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتسليط الضوء على هذه التهديدات الخطيرة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة تبني تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية، مشددا على أن الوكالة الدولية يجب أن تبادر بالتحقيق الفوري وإدانة هذه التهديدات بشكل واضح للحفاظ على مصداقيتها.

وحذر الوزير الإيراني، من مغبة أي مغامرة إسرائيلية، مؤكداً أن طهران سترد بحزم على أي اعتداء أو تهديد موجه ضد منشآتها النووية. وأشار إلى أن أي هجوم ينفذه الجيش الإسرائيلي لن يكون بريئاً من تبعاته، حيث ستُحمل واشنطن، الحليف الأساسي لإسرائيل، المسؤولية القانونية الكاملة في حال تورطها في مثل هذه العمليات.