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إسرائيل: إلحاق الأذى بدبلوماسيينا في واشنطن تجاوز للخط الأحمر

10:14 ص الخميس 22 مايو 2025

داني دانون

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وكالات

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس، إن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر.

وأكد دانون، أن إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن عمل إرهابي معاد للسامية، مشيرا إلى أن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار.

وأوضح دانون، أن إسرائيل ستواصل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في جميع أنحاء العالم، مضيفا "على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن.


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داني دانون واشنطن إسرائيل
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