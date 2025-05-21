إعلان

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: يجب إطعام من يتضورون جوعًا

02:58 م الأربعاء 21 مايو 2025

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن إعادة الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إنجاز كان يمكن أن يكون أكبر بالإفراج عن بقية الأسرى.

وأضاف هاكابي، "عندما يكون هناك أشخاص يتضورون جوعًا فإن أول ما يجب فعله توفير الخبز لهم".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول شاحنات المساعدات للقطاع في انتهاك صارخ لما أعلنه من التزامات، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يواصل سياسة الحصار والتجويع ضد أكثر من 2.4 مليون مدني يعيشون أوضاعًا كارثية.

وطالب المكتب الحكومي بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات فورًا.

وناشدت جهات عدة إسرائيل إلى فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ شهرين ونصف.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى إسرائيل إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد