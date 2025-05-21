السفير الأمريكي لدى إسرائيل: يجب إطعام من يتضورون جوعًا

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن إعادة الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إنجاز كان يمكن أن يكون أكبر بالإفراج عن بقية الأسرى.

وأضاف هاكابي، "عندما يكون هناك أشخاص يتضورون جوعًا فإن أول ما يجب فعله توفير الخبز لهم".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول شاحنات المساعدات للقطاع في انتهاك صارخ لما أعلنه من التزامات، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يواصل سياسة الحصار والتجويع ضد أكثر من 2.4 مليون مدني يعيشون أوضاعًا كارثية.

وطالب المكتب الحكومي بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات فورًا.

وناشدت جهات عدة إسرائيل إلى فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ شهرين ونصف.







