زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب السواحل الجنوبية لتشيلي والأرجنتين

سنتياجو (تشيلي) - (أ ب)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب السواحل الجنوبية لتشيلي والأرجنتين.

وأصدرت السلطات التشيلية إنذار إخلاء لقطاع مضيق ماجلان بأكمله، في أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة التشيلية الوطنية لمكافحة الكوارث والاستجابة لها في رسالة للسكان إنه بسبب "التحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي)، صدر أمر بالإجلاء إلى منطقة آمنة بالنسبة للقطاعات الساحلية لمنطقة ماجلان/ماجالانيس".

كما طلبت الهيئة إخلاء جميع المناطق الشاطئية التشيلية في المنطقة القطبية الجنوبية.

وكتب الرئيس التشيلي جابريل بوريك عبر منصة إكس "جميع الموارد متاحة" للاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 219 كيلومترا تحت سطح المحيط جنوب مدينة أوشوايا الأرجنتينية.