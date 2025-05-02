ترامب يقرر وقف الإعفاءات الضريبية لجامعة هارفارد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إدارته ستوقف الإعفاءات الضريبية لجامعة هارفارد.

وفي أواخر أبريل الماضي، طالبت جامعة هارفارد الأمريكية بحكم سريع في طعنها القانوني على تخفيضات التمويل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت جامعة هارفارد الأمريكية في بيان، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية لوقف تجميد تمويل الجامعة.

وأكدت جامعة هارفارد، أن تجميد الحكومة الفيدرالية التمويل المخصص لها غير قانوني وخارج نطاق سلطتها، مشيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية اتخذت الأسبوع الماضي عدة إجراءات ضد الجامعة لرفضها الامتثال لمطالبها غير القانونية.

ولفتت الجامعة، إلى أن مطالب الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدخل في شؤونها ومن شأنها فرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على الجامعة، كما بدأت تحقيقات عديدة بشأن الجامعة وهددت تعليم الطلاب الدوليين.

وأوضحت هارفارد، أن إجراءات الحكومة الفيدرالية عواقبها وخيمة على الطلاب والأساتذة ومكانة التعليم الأمريكي عالميا، مؤكدة أن "عواقب تجاوز الحكومة الفيدرالية صلاحياتها ضدنا ستكون وخيمة وطويلة الأمد".

وأشارت، إلى أن قطع الحكومة الفيدرالية التمويل يعرض للخطر جهود تحسين فرص نجاة الأطفال من السرطان، مضيفة "إجراءات الحكومة ضدنا تهدد جهود التنبؤ بانتشار الأمراض المعدية وتخفيف آلام الجنود المصابين".

وشددت جامعة هارفارد، على أن إجراءات الحكومة الأمريكية ضدها ستضر أيضا بأبحاث للحد من فرص الإصابة بأمراض منها الزهايمر، مضيفة أن "التقليص العشوائي للأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية يقوض القدرة على إنقاذ أرواح الأمريكيين".

وأضافت الجامعة الأمريكية: "إجراءات الحكومة ضدنا تقوض الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كرائدة عالمية في مجال الابتكار".