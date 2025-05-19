إيران: هناك تغير في نظرة دول الخليج لنا والمحادثات مع واشنطن خير دليل

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه ناقش مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس موضوع المحادثات الإيرانية الأمريكية، مشيرًا إلى أنا وزير الخارجية القطري كانت لديه أفكار وآراء طرحها خلال اجتماع الثلاثي.

وأشار عراقجي في تصريحات إعلامية، إلى أن هناك تغيير في نظرة دول الخليج إلى بلاده وهذا واضح بموقفها الإيجابي من المحادثات مع واشنطن، مؤكدًا أن دول المنطقة تدعم المحادثات وتسعى إلى حل الخلافات وتقريب وجهات النظر.

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن السلام في المنطقة من أولويات دولها والحوار مع واشنطن قد يؤثر في تحقيق الاستقرار، مضيفًا: "نواصل التحرك في مسار الدبلوماسية".