انتظارًا لنتائج تحقيقات في سلوكه الجنسي.. تنحّي المدعي العام للجنائية الدولية

بروكسل - (أ ب)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيتنحى بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه في انتظار نتائج تحقيقات تتعلق بمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

ونفى كريم خان بشكل قاطع الاتهامات بأنه حاول لأكثر من عام إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية وأنه قام بملامستها ضد إرادتها.

ورحبت جماعات حقوق المرأة بهذه الخطوة.

وكانت الجماعات الحقوقية قد طالبته بالتنحي بعد تكشف تلك المزاعم العام الماضي، ولكن خان قاوم في البداية ترك منصبه.

وفي العام الماضي، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن اثنتين من موظفي المحكمة الذين وثقت بهما الضحية المزعومة تقدمتا بالاتهام في مايو الماضي.

وكان ذلك قبل أسابيع قليلة من سعي خان للحصول على مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المحكمة في بيان إن خان قام اليوم الجمعة "بالإبلاغ بقراره بأخذ إجازة حتى انتهاء" تحقيق خارجي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو الهيئة المشرفة على الرقابة الداخلية بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقال البيان إنه أثناء إجازة خان، سيتولى نائب المدعي العام في المحكمة مسؤولية إدارة مكتب المدعي العام.