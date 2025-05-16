إيهود باراك: نتنياهو يتصرف بإهمال وترامب لا يقيم له وزنًا

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتصرف بإهمال، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يقيم له وزنا.

وأكد باراك، أن على المعارضة إسقاط نتنياهو لا إنقاذه وهو يقود حرب غزة من أجل نجاته.

وذكرت الإذاعة العبرية نقلا عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الخميس، أن الجميع يفهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سئم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار لابيد، إلى أن العالم يرى الآن أن المملكة العربية السعودية حلت محل إسرائيل كحليف للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين، أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المصادر، إن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران، مشيرة إلى أن ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استاء من تصريح الرئيس الأمريكي أنه لم يقرر بعد السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لافتة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر نقل استياء نتنياهو إلى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في اجتماع بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي.

وتابعت المصادر الأمريكية: "ترامب أُحبط بسبب قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة الرئيس لإعادة الإعمار"، موضحة أن ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على القطاع جهد ضائع لأنه سيصعب إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر أن واشنطن تضغط على إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.