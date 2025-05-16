رويترز: روسيا تطالب بإجراء محادثات مع أوكرانيا بدون ممثلين أمريكيين وأتراك



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوفد الأوكراني في إسطنبول، قوله إن السلام لن يتحقق إلا بموافقة روسيا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا وإعادة الأطفال المختطفين وتبادل الأسرى.

وأفاد مصدر دبلوماسي أوكراني، بأن روسيا تطالب بإجراء محادثات مع أوكرانيا بدون ممثلين أمريكيين وأتراك، وفق ما نقلته "رويترز" عن الدبلوماسي.

وانطلق اجتماع على مستوى الوفود بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في إطار مفاوضات إسطنبول الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة الوزير فيدان، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوجو, وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك.

أما الوفد الأوكراني فيرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيها.