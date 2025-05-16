برلين: إصابات واعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ذكرى النكبة

برلين- (د ب أ)

أصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وأفراد شرطة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية برلين لإحياء ذكرى النكبة.

وقالت الشرطة عبر موقع "إكس" صباح اليوم الجمعة إن المتظاهرين قاموا بجذب وسحل أحد رجال الشرطة مما استدعى نقله إلى المستشفى، مضيفة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا.

وبحسب الشرطة، تظاهر نحو 1100 شخص في حي كرويتسبرج ببرلين مساء أمس الخميس ضد إسرائيل والحرب في غزة، وتخلل المظاهرات بعض التصرفات العدوانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فلوريان نات، إن "الحشد مارس أعمال عنف كبيرة" ضد أفراد الشرطة، مشيرا إلى أنه كان هناك رشق بالزجاجات والحجارة.

وبحسب البيانات، أصيب إجمالا عشرة من أفراد الشرطة، كما أصيب متظاهرون. وقامت إدارة الإطفاء في برلين بتقديم الرعاية للمتظاهرين المصابين ونقلهم إلى مستشفيات. ولم يدل نات ببيانات عن عدد المتظاهرين المصابين.

وتجري الشرطة تحقيقات في اتهامات تشمل الإيذاء الجسدي الخطير، والإخلال بالسلم العام، والاعتداء والمقاومة ضد سلطات إنفاذ القانون. وفرقت الشرطة المظاهرة بعد الاشتباكات العنيفة. وتعتزم السلطات تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية في وقت لاحق اليوم.

وأدان عمدة برلين، كاي فيجنر، الاعتداء على قوات الأمن، وقال: "الاعتداء على أفراد شرطة برلين خلال مظاهرة في كرويتسبرج ليس إلا عمل عنف وحشي وجبان. كل من يهاجم قوات الأمن يهاجم دولتنا الدستورية، وبالتالي يهاجمنا جميعنا".