مشاهد من استقبال الرئيس الأمريكي في أبوظبي وسط مراسم رسمية

استقبال ترامب في أبوظبي

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

The welcome ceremony in UAE continues! 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/sXqS1IboMN — Margo Martin (@MargoMartin47) May 15, 2025

ووثقت المقاطع لحظات الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي داخل قصر الوطن، حيث كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وتضمنت مراسم الاستقبال عروضًا عسكرية وموسيقية شعبية، عبر خلالها ترامب عن تفاعله مع الفرق العازفة أثناء دخوله القصر الرئاسي، في زيارة وصفت بـ"زيارة الدولة"، تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.