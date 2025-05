مشاهد من استقبال الرئيس الأمريكي في أبوظبي وسط مراسم رسمية

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

The welcome ceremony in UAE continues! 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/sXqS1IboMN

— Margo Martin (@MargoMartin47) May 15, 2025