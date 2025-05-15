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مشاهد من استقبال الرئيس الأمريكي في أبوظبي وسط مراسم رسمية

10:57 م الخميس 15 مايو 2025

استقبال ترامب في أبوظبي

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

ووثقت المقاطع لحظات الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي داخل قصر الوطن، حيث كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.

وتضمنت مراسم الاستقبال عروضًا عسكرية وموسيقية شعبية، عبر خلالها ترامب عن تفاعله مع الفرق العازفة أثناء دخوله القصر الرئاسي، في زيارة وصفت بـ"زيارة الدولة"، تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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استقبال ترامب في أبوظبي زيارة ترامب دولة الإمارات جولة ترامب الخليجية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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