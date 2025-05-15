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ترامب: قضيت على داعش في أسبوعين فقط

01:36 م الخميس 15 مايو 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته قضت على الكثير من الإرهابيين بمن فيهم القيادي الثاني في تنظيم الدولة "داعش"، مضيفا "قضيت على تنظيم الدولة في أسبوعين فقط".

وأكد ترامب، أن القوات المسلحة الأمريكية أقوى قوة عسكرية في التاريخ، مشيرا إلى أنه خصص تريليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.

وأوضح ترامب، أن المؤسسة العسكرية الأمريكية هي أفضل داعم له في الانتخابات، قائلا: "فزنا في 3 انتخابات والبعض يقول علينا الفوز بالرابعة".

وأشار ترامب، إلى أن القوات المسلحة الأمريكية تجعل أمريكا بلدا عظيما مرة أخرى، مؤكدا أنه إدارته تلوح بالقوة حتى لا يتمكن أحد من الاعتداء على الولايات المتحدة.

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ترامب الرئيس الأمريكي القوات المسلحة الأمريكية
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