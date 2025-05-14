الصين تعلّق إجراءات الرقابة على الصادرات ضد 28 كيانًا أمريكيًا لمدة 90 يومًا

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، وقفا مؤقتا لإجراءات إدراج 17 كيانا أمريكيا على قائمة الكيانات غير الموثوقة.

‌‏وقالت التجارة الصينية، إنه ستعلق إجراءات الرقابة على الصادرات ضد 28 كيانا أمريكيا لمدة 90 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ودخل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة، يرفع جزءا من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة بين البلدين، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ما يشكل هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي هزت الاقتصاد العالمي.

وأعلنت واشنطن وبكين الإثنين خفضا كبيرا جدا في هذه الرسوم الجمركية المتبادلة إثر محادثات جرت نهاية الأسبوع الماضي في جنيف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى "إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين".

وقال ترامب: "لدينا الإطار لاتفاق متين للغاية مع الصين، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف: "آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا، سندفع الصين للانفتاح، برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام" في الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يمكنه تصور نفسه يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري أمريكي صيني.

وبدأ البلدان الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلا فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطا فيها أخيرا.

وفي إطار هذه الحرب بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين 145%، بينما بلغت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية 125%.

لكنّ البلدين اتّفقا أخيرا على خفض هذه النسب إلى 30% و10% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال ترامب: "كما تعلمون، قبل سنوات عديدة فتحنا أبواب الولايات المتّحدة على التجارة، والآن آن الأوان للصين لأن تنفتح".

ونوه الملياردير الجمهوري بتمكنه من التوصل إلى اتفاق مع الصين، مؤكّدا أنّ "العلاقات معها جيّدة للغاية".

وأضاف: "لطالما كانت علاقتي جيّدة بالرئيس شي جين بينج، وبطبيعة الحال انقطعت بسبب كوفيد".