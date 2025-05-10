العراق يقرر إعادة 500 عسكري من باكستان

بغداد- (د ب أ)

قررت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت إعادة 500 من الضباط والمراتب الموجودين حالياً في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بإعادة فوج المتدربين البالغ عددهم 500 من الضباط والمراتب التابعين للفوج الثاني من اللواء السادس والستين في فرقة القوات الخاصة الثانية الموجودين حالياً في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة إلى العراق نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان".

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على سلامة منتسبي قواتنا المسلحة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى العراق من قبل وزارة الدفاع.