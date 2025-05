ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل المباحثات النووية

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بفرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي كان مقررا عقدها بعد غد السبت في روما.

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم الخميس عن تأجيل المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا لها يوم السبت.

وقال وزير الخارجية العماني في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع "إكس": لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقررًا مبدئيًا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.

For logistical reasons we are rescheduling the US Iran meeting provisionally planned for Saturday May 3rd. New dates will be announced when mutually agreed.

— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 1, 2025