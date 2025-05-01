اغتيال رئيس بلدية صحنايا وابنه في ريف دمشق

(وكالات)

تعرض رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، وابنه لعملية اغتيال، اليوم الخميس، حيث قُتلا رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين، في حادث وقع بعد ساعات من انتشار قوات وزارتي الدفاع والداخلية في المنطقة.

وكان ورور قد نشر فيديو أمس الأربعاء، يتحدث فيه عن الوضع الأمني في المدينة بعد دخول قوات الأمن العام.

وقد بدأ الأمن العام تحقيقًا لكشف تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤولين عنها. وتعتبر هذه الحادثة ضمن سلسلة من الأحداث الأمنية المتوترة في المنطقة.

وفي إطار آخر، طالب الشيخ حكمت الهجري، وهو زعيم طائفة الموحدين الدروز، بتدخل "قوات دولية لحفظ السلم" في سوريا، وذلك إثر مواجهات عنيفة في مدينة جرمانا أسفرت عن مقتل العديد من أفراد الطائفة الدرزية.

واندلعت هذه الاشتباكات بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أفراد الطائفة يتضمن إساءات للنبي محمد، مما أدى إلى تفجر التوترات في المدينة.

وأسفرت الاشتباكات التي امتدت من جرمانا إلى منطقة صحنايا، عن مقتل 30 من أفراد قوات الأمن والمقاتلين التابعين لوزارة الدفاع، في حين سقط 15 مسلحاً درزياً ومدني في المواجهات. من جانبها، اعتبرت الحكومة السورية الدعوة لتدخل القوات الدولية بمثابة خطوة ستزيد من انقسام البلاد.