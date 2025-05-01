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الصحة اللبنانية: 3 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي البلاد

01:24 م الخميس 01 مايو 2025

وزارة الصحة اللبنانية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا جنوبي لبنان.

وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 3 أشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن مسيرة تابعة لسلاح الجو استهدفت سيارة في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وأوضحت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال عنصرا في حزب الله في غارة على جنوب لبنان.

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