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تحقيق لجيش الاحتلال: 41 مقاتلًا من حماس اقتحموا سيدروت يوم 7 أكتوبر

05:15 م الأربعاء 09 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفاد تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك مدينة سديروت القريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023، بأن الجيش والأجهزة الأمنية فشلوا بالدفاع عن سديروت ولم يكونوا مستعدين لهجوم مماثل.

وذكر التحقيق، أن 41 مقاتلًا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقتحموا المدينة من 3 محاور.

وأضاف أن صفوف الاستنفار في سديروت لم تكن مدربة وسحبت منها الأسلحة قبل عامين باستثناء المسدسات، مشيرًا إلى أن المعارك الأساسية انتهت في 10:30 صباحًا باستثناء معركة مقر الشرطة التي استمرت حتى صباح اليوم التالي.

وقال تحقيق جيش الاحتلال، إنه قُتِل 37 مستوطنًا و3 جنود و13 عنصرًا من أجهزة أمنية أخرى، موضحًا أن 1000 رجل أمن وصلوا سديروت يوم الهجوم.

وتابع: "منظومة السيطرة انهارت ولم يعطى سكان سديروت إنذارا عن الاقتحام، ومعظم سكان المدينة اعتقدوا أن الهجوم هو صاروخي فقط".

وأوضح تحقيق جيش الاحتلال، أن بعض الملاجئ المتنقلة لم تُفتح إلكترونيًا ما أدى لمقتل 13 إسرائيليًا.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حماس
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