مقطع فيديو يوثق لحظة قصف إسرائيلي في دير البلح وكأنه زلزال

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث بدأ القصف وكأنه زلزال من شدة تأثيره.

وأسفر القصف عن استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، فضلاً عن إصابة العديد من المواطنين بجروح إثر استهداف طيران الاحتلال منزل عائلة صباح في محيط مسجد الأبرار بمنطقة البركة جنوب غرب دير البلح.

ومنذ ساعات الفجر، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10 فلسطينيين نتيجة استهداف الأراضي والمباني والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية من مخيم جباليا، حسبما ذكرته قناة الغد.

وتم استهداف دراجة نارية شرق جباليا، في وقت استمرت فيه عمليات القصف بشكل مكثف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال القطاع، لا سيما للأطفال والنساء والمرضى.

في ذات السياق، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن سقوط شهداء وإصابات في قصف استهدف مبنى قرب مقر السفينة في منطقة المخابرات غرب شمال قطاع غزة.



