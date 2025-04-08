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جيش الاحتلال: لا نية لنا بالتدخل في النزاع بسوريا لكننا لن نتسامح مع أي تهديد

06:22 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

توغل جيش الاحتلال في سوريا

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وكالات
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: في بيان، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تنتشر في منطقة التأمين الدفاعية المتقدمة داخل الأراضي السورية لمنع التهديدات المحتملة.
وأوضح المتحدث، أن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري يعزز قدرته على الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا.
وأكد المتحدث، أن لا نية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتدخل في النزاع الداخلي بسوريا لكنه لن يتسامح مع أي تهديد لأمن إسرائيل.

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