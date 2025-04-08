وسائل إعلام روسية تكشف تفاصيل حياة ماهر الشرع في روسيا

وكالات

أثار تعيين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، أخيه الدكتور ماهر الشرع في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، اهتمام الأوساط السياسية، كما سلطت وسائل إعلام روسية الضوء على الفترة التي عاشها ماهر في روسيا ومسيرته الطبية.

وذكرت تقارير روسية أن ماهر الشرع، من مواليد 1973، عاش فترة طويلة في مدينة فورونيج وسط روسيا، ووفق البيانات المنشورة على موقع البحث عن الأطباء عبر الإنترنت "برو دوكتوروف"، فإن الشرع تخرج من أكاديمية فورونيج الحكومية الطبية التي تحمل اسم "نيكولاي بوردينكو" عام 2000 بتخصص "الطب العام"، ثم أكمل تخصصه في "التوليد وأمراض النساء" من نفس الأكاديمية عام 2004. ولديه خبرة 25 عامًا.

وعمل ماهر الشرع في مستشفيات بسوريا خلال الفترة من 2004 إلى 2013، قبل أن يعود إلى فورونيج الروسية، إذ عمل في عيادات توليد وأمراض نساء مختلفة حتى الفترة الأخيرة، بينما يفيد موقع "برو دكتوروف" بعمله أيضًا في مستشفى أبها للولادة والأطفال السعودية بين عامي 2014 و2018.

وأظهرت تقييمات تغطي الفترة من عام 2018 حتى عام 2023، نشرها موقع "برو دكتوروف"، أشاد المرضى للدكتور ماهر الشرع بكفائته وقدروا تعامله معهم، إذ جاء 39 تقييمًا من أصل الـ40 الموجودة في الموقع إيجابية.

وأفاد تحقيق صحفي روسي يعتمد على تسريبات مختلفة، بأن ماهر الشرع متزوج من مواطنة روسية تسمى تاتيانا زكيروفا، وهي تحمل أيضًا الجنسية السورية، وكانت تعمل في قطاع الأعمال حتى العام 2020. ولديهما 3 أطفال (23 و20 و13 عامًا).

وقال التحقيق الروسي المذكور، إنه وفقًا لبيانات حرس الحدود الروسية، غادر ماهر الشرع روسيا جوًا إلى مدينة إزمير التركية في يوليو 2022 دون أن يعود إليها منذ ذلك الوقت.