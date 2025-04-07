أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 925 ألفا و20 فردا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 925 ألفا و20 فردا، بينهم 1350 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10567 دبابة، منها 13 دبابة أمس الأحد، و21997 مركبة قتالية مدرعة، و25817 نظام مدفعية، و1356 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1124 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31874 طائرة مسيرة، و3145 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و43120 من المركبات وخزانات الوقود، و3790 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.