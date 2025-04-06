إيران تطرد 4000 لاجئ أفغاني من إقليم كرمان خلال أسبوعين

كابول - (د ب أ)

طردت إيران 4000 مهاجر أفغاني غير مسجلين من إقليم كرمان في غضون أسبوعين فقط، مما يسلط الضوء على عمليات الترحيل المتزايدة من البلاد.

وأعلن مهدي بخشي، المدعي العام في إقليم كرمان الإيراني، عن اعتقالات وترحيل جماعي للمهاجرين الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن أكثر من 4000 أفغاني غير مسجلين تم احتجازهم وترحيلهم خلال 15 يومًا فقط، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه في عام 2024 وحده، عاد أكثر من 1.2 مليون مهاجر أفغاني من إيران، 67% منهم، تم ترحيلهم بشكل قسري. هذا يعكس اتجاها أوسع نطاقا لزيادة عمليات الترحيل، وسط تشديد سياسات الهجرة في إيران.

وفي وقت سابق، كشف نادر يار أحمدي، رئيس مركز الهجرة بوزارة الداخلية الإيرانية، عن ترحيل أكثر من 3 ملايين مهاجر أفغاني من إيران في السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد حجم أزمة المهاجرين.

والتقى القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن في حركة طالبان، مولوي عبد الكبير، مع محمد رضا بهرامي، المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، لاقتراح تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمعالجة عودة الأفغان.

وكان الهدف من الاجتماع هو وضع خطة منسقة بشأن العودة إلى الوطن.