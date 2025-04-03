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بعد اتهامها بتشويه صورة مصر.. أول رد من قطر على ادعاءات "قطر جيت" الإسرائيلية

08:30 م الخميس 03 أبريل 2025

قطر

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وكالات

أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل

وأكدت قطر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب.

وحذرت قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين

وأضافت أن دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين

وأشادت قطر بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة. حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة. الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة

وجددت قطر تأكيدها على أن جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات التسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين.

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