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الصين تحتجز ثلاثة فلبينيين بشبهة التجسس

03:16 م الخميس 03 أبريل 2025

الصين

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بكين - (أ ب)

ذكرت الحكومة الصينية ووسائل إعلام رسمية أنه جرى احتجاز ثلاثة مواطنين فلبينيين بشبهة التجسس، فيما تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا.

وقالت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه من وزارة الأمن القومي الصينية، إنه تبين أن الثلاثة سلموا "مواد حساسة" تتعلق بالصين لوسيط فلبيني.

وذكرت شينخوا أن الثلاثة اعترفوا بالاتهامات الموجهة لهم بينما لاتزال القضية قيد التحقيق. وأضافت الوكالة "تتوعد الصين باتخاذ إجراء صارم ضد التجسس الأجنبي".

ولم يتسن الوصول إلى الثلاثة للتعقيب.

وجاءت الاعتقالات بعدما اعتقلت السلطات الفلبينية مؤخرا العديد من المواطنين الصينيين بناء على شبهة القيام بأنشطة تجسسية في الفلبين.

وشهدت العلاقات بين الصين والفلبين تراجعا كبيرا حيث عزز الرئيس فرديناند ماركوس الابن العلاقات مع الولايات المتحدة، المنافس الرئيسي للصين.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية الفلبين أمس الأربعاء، بعد أن أعربت مانيلا عن قلقها بشأن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، وهي الجزيرة التي تطالب الصين بأحقيتها فيها، وتقع شمال الفلبين.

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