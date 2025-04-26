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لعلاج إدمان الكحول.. الصين تزرع رقاقة تحت الجلد كحل فعال

09:16 م السبت 26 أبريل 2025

لعلاج إدمان الكحول.. الصين تزرع رقاقة تحت الجلد كح

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وكالات

شهدت مدينة فويانغ الصينية إجراء عملية جراحية دقيقة لعلاج إدمان الكحول، حيث تم زرع رقاقة "نالتريكسون هيدروكلوريد" طويل المفعول تحت جلد المريض، وذلك عبر شق جراحي لا يتجاوز طوله 1 سم، وتحت تأثير التخدير الموضعي، وتُعدّ هذه العملية من الإجراءات البسيطة، إذ لا تستغرق أكثر من خمس دقائق.

وتعمل الرقاقة المزروعة على تعطيل مستقبلات المتعة في الدماغ المرتبطة بتعاطي الكحول، ما يسهم في تقليل الرغبة النفسية لدى المريض بشكل فعّال.

وكان المريض المدعو "لي"، صاحب الأربعين عامًا، يعاني من إدمان الكحول لأكثر من عقدين من الزمن، وخضع للعديد من محاولات العلاج التي باءت بالفشل، وتكررت انتكاسته تسع مرات استدعت دخوله المستشفى، كما أثّر إدمانه سلباً على حياته الأسرية، ما تسبب في وقوع الخلافات والسلوك العدواني.

وبعد ظهور هذا النوع الجديد من العلاج، قرر "لي" اللجوء إلى الزرع الدوائي بالتشاور مع أسرته، في محاولة للخروج من دائرة الإدمان.

وتتمثل مزايا هذه التقنية في بساطة التدخل الجراحي، وقصر مدته، وتأثيره طويل الأمد، إضافة إلى كونه لا يتطلب إلا تخديرًا موضعيًا، ويُعد هذا التطور الطبي خطوة مهمة نحو توفير حلول فعّالة للمرضى الذين لم تُجْدِ معهم الطرق العلاجية التقليدية

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