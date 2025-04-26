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مصر ترحب بتوقيع إعلان مبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

01:08 م السبت 26 أبريل 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 25 أبريل 2025، بشأن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن توقيع إعلان المبادئ يمثل تقدمًا مشجعًا نحو بناء الثقة بين البلدين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى والقارة الإفريقية بشكل عام.

وثمّنت مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد لحل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاق التعاون والتنمية المشتركة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بأسرها. كما جددت مصر دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية بالوسائل السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية السلمية بين البلدين، من خلال تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما تجسد في الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الرئيس الرواندي بول كاجامي في 17 أبريل، والرئيس الكونجولي فيليكس تشيسيكيدي في 19 أبريل الجاري.

وأكدت مصر استمرارها في دعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

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وزارة الخارجية المصرية الكونغو الديمقراطية رواندا
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