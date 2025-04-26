وصول وفد من قادة حركة حماس إلى القاهرة لبحث إنهاء الحرب

وكالات

وصل فجر اليوم السبت وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحركة حماس، وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة في بيان لها السبت، إن الوفد قبل قليل بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.

وتابعت الحركة في بيانها: "سوف يبحث الوفد أيضًا تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء".

وأشارت الحركة: "كما سيبحث الوفد جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها".