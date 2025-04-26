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وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن القتال في غزة له "ثمن باهظ"

10:34 ص السبت 26 أبريل 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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تل أبيب- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية تدفع ثمنا باهظا لنجاحاتها العسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال كاتس على موقع اكس إن "آلاف الجنود من الجيش الإسرائيلي النظامي وجنود الاحتياط يقاتلون الآن ببطولة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير إرهابيي حماس".

وأضاف وزير الدفاع أن "الإنجازات عظيمة، لكن مع ذلك، المخاطر كبيرة والثمن باهظ".

وجاء هذا التصريح بعدما أكد الجيش الإسرائيلي أن جنديا قتل خلال القتال يوم الخميس، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة يوم الجمعة.

وقال كاتس: "يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين احتضان وتقوية قادة الجيش الإسرائيلي والجنود والصلاة من أجل سلامتهم ونجاحهم".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن 400 جندي قتلوا في القتال في قطاع غزة.

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