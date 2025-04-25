سويسرا تتفق على إجراء مفاوضات مع إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية

زيوريخ- (د ب أ)

ذكرت سويسرا أنها سوف تكون من بين 15 دولة في العالم تحصل على "معاملة تفضيلية إلى حد ما" من الولايات المتحدة، بعد الاتفاق على إجراء مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، بعد الاجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه سوف يتم الإبقاء على الرسوم الجمركية بنسبة 10% خلال فترة المفاوضات، حتى إذا امتدت إلى ما بعد انقضاء المهلة التي حددها الرئيس ترامب لمدة تسعين يوما لإيقاف تفعيل الرسوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيسة السويسرية قولها: "لا يوجد جدول زمني محدد، ولكن الواضح أن مهلة التسعين يوما سوف يتم تمديدها إذا كانت هناك محادثات".

وأضافت: "من الجيد أن سويسرا من بين 15 دولة حصلت على معاملة تفضيلية في هذا الأمر".

وتوجهت كارين كيلر سوتر، وهي تشغل أيضا منصب وزيرة المالية في سويسرا، إلى واشنطن للضغط على مسؤولي الحكومة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، بعد أن فوجئت بأن إدارة ترامب تعتزم فرض رسوم بنسبة 31% على الواردات الأمريكية من بلادها، في زيادة كبيرة عن نسبة 20% التي تم تحديدها لدول الاتحاد الأوروبي.