وكالات

اشتهر بابا الفاتيكان الراحل، البابا فرنسيس، بمواقفه العلنية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة في أكتوبر 2023.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه البابا فرنسيس وهو يخاطب كاهن الكنيسة الوحيدة في قطاع غزة، الذي اعتاد الاتصال به يوميًا منذ اندلاع الحرب.

every day since the Gaza genocide began Pope Francis made sure to call the parish there to check with them and lift their spirits amidst the Israeli mass indiscriminate bombing, starvation, torture and killing. He did this even as he became ill recently: pic.twitter.com/wIbh79FyAR