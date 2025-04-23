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"السلام عليكم".. آخر مكالمة بين البابا فرنسيس وكاهن الكنيسة الوحيدة في غزة (فيديو)

03:59 م الأربعاء 23 أبريل 2025

البابا فرنسيس

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وكالات

اشتهر بابا الفاتيكان الراحل، البابا فرنسيس، بمواقفه العلنية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة في أكتوبر 2023.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه البابا فرنسيس وهو يخاطب كاهن الكنيسة الوحيدة في قطاع غزة، الذي اعتاد الاتصال به يوميًا منذ اندلاع الحرب.

ومازح البابا فرنسيس، كاهن كنيسة العائلة المقدسة اللاتينية بغزة، قائلًا له "السلام عليكم" ليرد الآخر السلام، خلال مكالمة عبر الفيديو.

ومنذ بداية حرب غزة، كان البابا فرنسيس يحرص على الاتصال بالكاهن للاطمئنان على رعية الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة بغزة ورفع معنوياتهم وسط القصف الإسرائيلي العشوائي الشامل،وسياسة التجويع والحصار التي فرضها الاحتلال على القطاع، وقد فعل ذلك حتى عندما مرض مؤخرًا.

وأجرى البابا فرنسيس آخر اتصال له مع كاهن كنيسة غزة قبل يومين فقط من وفاته.

توفى البابا فرنسيس أول أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا، لينعيه العالم، مثنيين بصفاته الطيبة وبساطته في منصبه البابوي ومساعدته للفقراء وإسناده للحق.

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البابا فرنسيس غزة كاهن الكنيسة
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