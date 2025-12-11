أمريكا تكشف عن خطط لإنشاء منطقة عسكرية على الحدود مع المكسيك

كشفت الإدارة الأمريكية، مساء الأربعاء، عن خطط لإنشاء منطقة عسكرية جديدة في كاليفورنيا على طول الحدود مع المكسيك.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، سيتم تخصيص قرابة 760 فدانا من الأراضي العامة في مقاطعتي سان دييجو وإمبريال لصالح البحرية على مدى 3 سنوات، من أجل دعم عمليات أمن الحدود الجارية والدفاع الوطني في المنطقة العسكرية الجديدة.

ومنذ أبريل الماضي، حددت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة مناطق عسكرية جديدة على امتداد الحدود في نيومكسيكو وأريزونا وتكساس، ما أتاح للجيش الأمريكي احتجاز مهاجرين يشتبه في عبورهم بشكل غير قانوني، في إطار أمره التنفيذي الصادر في يناير الماضي حيث أعلن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية.

وأسفرت الحملة المتشددة التي شنتها الإدارة الأمريكية على الهجرة، عن انخفاض عمليات العبور غير القانوني إلى الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوى منذ عقود.

ومن المقرر، أن تمتد المنطقة العسكرية الجديدة من الحدود الغربية لمنطقة أوتاي ماونتن البرية إلى نحو ميل غرب خط ولاية كاليفورنيا – أريزونا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن "هذا الممر يعتبر من بين أعلى المناطق المرورية للعبور غير القانوني على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يشكل تحديات كبيرة للأمن القومي ويساهم في التدهور البيئي".

وأشارت إلى أن البحرية الأمريكية ستستخدم هذه الأرض الذي خصصها الرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت عام 1907 لحماية الحدود، في تعزيز القدرات التشغيلية مع الحد من الضرر البيئي المرتبط بالنشاط غير القانوني المستمر.