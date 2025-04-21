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الجيش السوداني: مقتل 33 مدنيًا وإصابة العشرات بقصف الدعم السريع مدينة الفاشر

03:29 م الإثنين 21 أبريل 2025

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، مقتل 33 مدنيًّا وإصابة العشرات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بالفاشر، في بيان لها، إن ذلك جاء جراء ما وصفته بأنه "قصف عشوائي" شنته قوات الدعم السريع على أحياء المدينة طوال يوم أمس الأحد.

وذكرت الفرقة أن قواتها ردّت بقوة وحزم، مما أجبر الدعم السريع على التراجع وإيقاف القصف، مؤكدة أن الأوضاع بمدينة الفاشر تحت سيطرتها، وأن قواتها تعمل بتنسيق وتناغم تام في ميدان المعركة، وفقًا للبيان.

وأفادت السلطات السودانية، بأن قوات الدعم السريع تواصل منذ أيام قصفها المدفعي لمدينة الفاشر، وهو ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقبل أيام، هاجم الدعم السريع مخيم "زمزم" للنازحين في شمال دارفور، معلنة السيطرة عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، مما أدى إلى سقوط 400 قتيل، ونزوح عشرات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 10 مايو 2024، تشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، إذ تحاول الأخيرة بسط سيطرتها على المدينة، رغم تحذيرات دولية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل 2023 حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

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الجيش السوداني قوات الدعم السريع مدينة الفاشر دارفور
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