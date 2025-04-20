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الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود الاحتياط للمشاركة في حرب غزة

12:53 م الأحد 20 أبريل 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم استدعاءه آلاف الجنود الاحتياط للمشاركة في حرب غزة، وذلك على وقع التصعيد المتواصل في القطاع.

وأشارت مصادر إسرائيلية، أن الجيش استدعى الآلاف من جنود الاحتياط ونقل قوات من جبهات أخرى إلى القطاع، بناءًا على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القوات الإسرائيلية مواصلة مزيد من الضغط على حركة حماس.

ويواصل نتنياهو وفريقه الأمني تصعيد الضغط على حماس من أجل دفعها للموافقة على اتفاق وقف النار الجديد الذي اقترحته إسرائيل قبل أسابيع، ورفضته الحركة.

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