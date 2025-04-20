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أكثر من 15 هزة أرضية تضرب شمال تايلاند والمنطقة الحدودية مع ميانمار

12:51 م الأحد 20 أبريل 2025

أرشيفية - هزة أرضية

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بانكوك - (د ب أ)

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 15 هزة أرضية في شيانج ماي وماي هونج سون في تايلاند وعلى طول الحدود مع ميانمار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن تلك الزلازل وقعت صباح اليوم الأحد، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم.

وتركزت معظم الهزات الأرضية في ماي هونج سون وتشيانج ماي وميانمار. وبلغت قوة الزلزال الأقوى 3.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع في الساعة الواحدة و41 دقيقة صباحًا، وكان مركزه في ميانمار .

ولم ترد أي تقارير أولية عن حدوث أضرار ناجمة عن تلك الزلازل.

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بانكوك ميانمار تايلاند شيانج ماي ماي هونج سون
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