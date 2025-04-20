زيلينسكي: روسيا تحاول خلق "انطباع بأن هناك وقفا لإطلاق النار"

كييف - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، وجدد اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما أخرى.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة "تليجرام" للتواصل الإجتماعي، إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بأن هناك وقفا لإطلاق النار، لكنه لا يزال يقوم بمحاولات فردية للتقدم في بعض الأماكن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف زيلينسكي أن هناك 387 حالة قصف و19 هجوما شنتها القوات الروسية أمس السبت بين الساعة 6 مساء ومنتصف الليل.

وأضاف أن الروس استخدموا المسيرات 290 مرة.

وقال زيلينسكي إن هناك 59 حالة قصف وخمس هجمات شنتها القوات الروسية في مناطق مختلفة على خط الجبهة صباح اليوم الأحد.

وأضاف زيلينسكي "جنودنا في كل مكان يردون بالطريقة التي يستحقها العدو في ظروف قتالية محددة. ستواصل أوكرانيا محاكاة الإجراءات الروسية".

وقال زيلينسكي إن اقتراح ”الهدوء الكامل وغير المشروط لمدة 30 يوما“ لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأضاف زيلينسكي "سنتصرف وفقا للوضع الفعلي على الأرض".

وقال مسؤولون عينتهم روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية المحتلة جزئيا، في وقت متأخر من أمس السبت، إن القوات الأوكرانية واصلت شن هجماتها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال حاكم خيرسون الذي عينته موسكو، فلاديمير سالدو، عبر منصة "تليجرام" للتواصل الإجتماعي، "تواصل القوات الأوكرانية قصف المدن المسالمة في منطقة خيرسون، منتهكة بذلك هدنة عيد الفصح".

وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي وقف إطلاق النار، حضر سالدو، مساء أمس السبت، قداسا لعيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، ترأسه البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو من أشد المؤيدين لبوتين وللحرب في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي، أمر أمس السبت، بوقف إطلاق نار لمدة 30 ساعة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، والذي سيشمل أحد الفصح.

كما تبادلت روسيا وأوكرانيا 246 أسير حرب.

ويغطي وقف إطلاق النار 30 ساعة خلال عيد الفصح والذي يصادف اليوم الأحد هذا العام لجميع المسيحيين الأرثوذكس والغربيين.

كان زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون متشككين في وقف إطلاق النار القصير الذي أعلنه بوتين في اللحظة الأخيرة. وإلى جانب الإعلان أمس السبت، تمنى بوتين لجميع المقاتلين الروس على الجبهات في أوكرانيا عيد فصح سعيد.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو، أمس السبت، أن وقف إطلاق النار سيجري الالتزام به من قبل القوات الروسية بشرط أن تلتزم به القوات الأوكرانية أيضا.

ولم يعلن أي من الطرفين المتحاربين خلال الليل عن وقوع أي هجمات صاروخية أو هجمات بطائرات مسيرة واسعة النطاق كانت تحدث بشكل يومي تقريبا.