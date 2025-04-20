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الرئيس اللبناني: حصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ

10:12 ص الأحد 20 أبريل 2025

الرئيس اللبناني جوزف عون

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بيروت - (د ب أ)

أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون تنفيذ موضوع حصر السلاح، قائلا إن بيروت تنتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد عن عون قوله، بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن سلاح حزب الله ، إن "أي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة".

وأضاف :"عندي قناعة أن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسمعوا بذلك. لذلك فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".

وتابع: "فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الاهلي، وساتحمله بالتعاون مع الحكومة".

وأكد أن "أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

وحول خطاب القسم لجهة محاربة الفساد، قال: "أهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة".

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جوزف عون الرئيس اللبناني حصر السلاح
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