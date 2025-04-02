استطلاع: 52% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو بشأن عدم علمه بعلاقة مستشاريه بقطر

وكالات

أفاد استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية، بأن 52% من الإسرائيليين لا يصدقون أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يكن يعلم بعلاقة مستشاريه بقطر و25% يصدقون.

وقال الاستطلاع، إن 40% من الإسرائيليين يعتقدون أنه كان هناك تأثير قطري على ديوان نتنياهو، مشيرًا إلى أن 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن التحقيق في قضية الأموال القطرية فُتِحَ لأسباب وجيهة.

وأضاف أن 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن التحقيق بقضية الأموال القطرية لم يفتح لمنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.

وأظهر التقرير الإسرائيلي، أن 50% من الإسرائيليين يرون أنه ليس بإمكان نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك مع استمرار التحقيق.

واتهمت المحكمة الإسرائيلية جوناثان يوريش، مساعد بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي رشوة لتشويه دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وتل أبيب وذلك ضمن ما يعرف بفضيحة "قطرجيت"،

وقالت التحقيقات إن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك، وتم دفع أموال لهما من أجل نشر روايات داعمة لقطر وتشوه صورة الدور المصري في الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.