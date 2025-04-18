لافروف: العلاقات الروسية الإيرانية وصلت إلى مراحل متقدمة

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "العلاقات الروسية الإيرانية وصلت إلى مراحل متقدمة"، مؤكدًا أن العلاقات بين موسكو وطهران قوية وتستمر في التطور بغض النظر عن الأوضاع الصعبة في المنطقة، ورغم محاولات الضغط لوقف تطور البلدين.

وتابع لافروف: "أنهينا عملية التصديق على الوثيقة التي تضع أساسًا متينًا لتطوير علاقتنا مع إيران".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد أمس الخميس لقاء بناء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا "وسلمته رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي".

وأكد عراقجي، أن موسكو شريك استراتيجي مهم لطهران، موضحًا أن مواقف روسيا وإيران اليوم أكثر تقاربًا مما كانت عليه سابقًا.

وأشار إلى أن "توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا تمنح علاقاتنا الثنائية منظورًا طويل الأمد".

واجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث اللقاء مجريات المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أول أمس الأربعاء، إن روسيا مستعدة لبذل "كل ما يمكن" للمساعدة في إيجاد تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة.

وفي 16 أبريل الجاري، صدق مجلس الاتحاد الروسي (الدوما) على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وفق ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقتٍ سابق، ذكر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان ستعزز العلاقات بين البلدين سواء من حيث التعاون الثنائي أو تنسيق الإجراءات بشأن القضايا الدولية.

وقال إن "الوثيقة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما في ذلك في إطار المنظمات البرلمانية الدولية ولجنة التعاون بين مجلس الدوما ومجلس الشورى الإسلامي في إيران".