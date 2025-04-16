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الأمم المتحدة: 180 قتيلًا جراء تجدد القتال في دولة جنوب السودان

10:15 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الأمم المتحدة

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جوبا - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن القتال في جنوب السودان خلف أكثر من 180 قتيلا وأرغم 125 ألفًا آخرين على الفرار من ديارهم منذ مارس، وجددت نداءها بتوفير الحماية العاجلة للمدنيين في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة وعمليات القصف الجوي في مقاطعتي ناصر وأولانج في شمال شرق البلاد أيضا عن إصابة أكثر من 250 شخصا، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صدر عقب زيارة أنيتا كيكي جبيهو، منسقة الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، إلى المنطقة.

وأضاف البيان: "تشعر الأمم المتحدة بقلق شديد إزاء العنف الذي يتصاعد بسرعة في جنوب السودان، وتجدد دعوتها العاجلة لحماية السكان والحصول الفوري وغير المقيد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "كما أودى العنف بحياة أربعة من العاملين في المجال الإنساني، واضطرت ستة من المرافق الصحية إلى إغلاق أبوابها بسبب أعمال النهب والتدمير".

ويعاني جنوب السودان من انعدام الاستقرار منذ انفصاله عن السودان عام 2011، ويواجه صعوبة في تنفيذ بنود اتفاق تقاسم السلطة المبرم في عام 2018 ووقع عليه زعيم حركة تحرير شعب السودان المعارضة برياك مشار والرئيس سلفا كير لإنهاء خمس سنوات من الصراع.

وقد تم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر حتى عام 2026.

وتصاعدت التوترات بعد أن وضعت السلطات نائب الرئيس رياك مشار قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي، وسط مزاعم بقيامه بالتخطيط للتمرد ضد الرئيس سلفا كير.

كما يتم احتجاز عدد من أعضاء حركة تحرير شعب السودان المعارضة بزعامة مشار منذ بدء القتال بين القوات الحكومية وميليشيا متحالفة مع مشار تُعرف باسم الجيش الأبيض.

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