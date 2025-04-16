المفوضية الأوروبية: النظام العالمي ينهار واستُبدل باضطراب مدفوع بالتنافس الأمريكي الصيني

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن النظام العالمي ينهار وحل محله اضطراب مدفوع بالتنافس الأمريكي الصيني وطموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن على أوروبا تشكيل النظام العالمي الجديد بشكل استباقي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أدرك أن عليه تعزيز دفاعه واقتصاده وموقعه العالمي.

وأوضحت فون دير لاين، أن رصد 800 مليار يورو للقدرات العسكرية أمر لم يكن متصورا قبل بضع سنوات، مشيرة إلى أن أوروبا تعمل بنشاط مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لبناء تحالفات جديدة.

وأكدت فون دير لاين، أن العلاقات عبر الأطلسي لا تزال عميقة لكنها معقدة و"علينا التصرف بشكل أكثر استقلالية"، مضيفة "نعمل على تقليل الاعتماد على واشنطن وبكين بهدف صنع سلاسل توريد متوازنة ومتنوعة".

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أنه لا حد لطموحات بوتين وعلى أوروبا البقاء يقظة ومتحدة في الدفاع، موضحة أن دعم أوكرانيا أمر حيوي لأمن أوروبا ووقف طموحات بوتين الإمبريالية الجديدة.