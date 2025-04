"حان وقت الشراء".. هل تلاعب ترامب بسوق الأسهم لتعزيز ثروات أصدقائه؟

القاهرة- مصراوي:

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات بالتلاعب بالأسواق المالية، بعدما تسبب منشور له على منصته "تروث سوشيال" في موجة ارتفاعات غير مسبوقة في الأسواق المالية، تبعها قرار مفاجئ بتعليق التعريفات الجمركية. التطورات التي دفعت مشرعين وخبراء قانون إلى التحذير من فضيحة تلاعب بالسوق، قد تفتح الباب أمام تحقيقات فيدرالية بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية.

في صباح يوم الأربعاء الماضي، نشر ترامب منشورًا لافتًا على حسابه الرسمي على "تروث سوشيال" جاء فيه: "هذا هو الوقت المناسب للشراء!!! DJT"، المنشور لم يوضح ما المقصود تحديدًا، لكن توقيته أثار الشكوك، إذ تزامن مع ساعات قليلة سبقت قرارًا مفاجئًا من البيت الأبيض بإيقاف فرض تعريفات جمركية جديدة على معظم الدول (باستثناء الصين) لمدة 90 يومًا.

وسرعان ما تفاعل المستثمرون مع المنشور والقرار، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في مؤشرات وول ستريت، فقد قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 9%، بينما ارتفع "ناسداك" بأكثر من 12%، كما سجلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب قوية، من بينها ارتفاع مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 9% و"فوتسي 100" البريطاني بنسبة 4%.

واللافت أن ترامب وقّع منشوره بالأحرف الأولى من اسمه DJT، وهو لا ترامب عادةً منشوراته بأحرفه الأولى. وتصادف أن هذه الأحرف هي نفسها التي يستخدمها سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة التي تسيطر على "تروث سوشيال"، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 22% يوم الأربعاء، تلتها زيادة بـ5% في تداولات ما قبل السوق صباح الخميس.

أثار توقيت منشور الرئيس الأمريكي، وما تبعها من ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم، اتهامات بالتلاعب بالسوق، إذ دعا السيناتور الديمقراطي آدم شيف إلى إجراء تحقيق، قائلاً: هذه التقلبات المستمرة في السياسات تُتيح فرصًا خطيرة للتداول بناءً على معلومات داخلية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له: "إذا كان أشخاص في الإدارة على علم مسبق بخطط ترامب، واشتروا أسهمًا قبل الإعلان عنها، فهذه جريمة كاملة. التلاعب بالسياسات الاقتصادية لتحقيق أرباح مالية يشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة النظام الديمقراطي".

كما غرد السيناتور كريس مورفي عبر منصة X قائلًا: فضيحة تداول داخلي تلوح في الأفق، تغريدة ترامب الساعة 9:30 صباحًا توضح أنه كان حريصًا على أن يجني أتباعه المال من معلومات لا يعلمها إلا هو. من كان يعلم مسبقًا، وكم ربحوا؟.

