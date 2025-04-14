"حان وقت الشراء".. هل تلاعب ترامب بسوق الأسهم لتعزيز ثروات أصدقائه؟

القاهرة- مصراوي:

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات بالتلاعب بالأسواق المالية، بعدما تسبب منشور له على منصته "تروث سوشيال" في موجة ارتفاعات غير مسبوقة في الأسواق المالية، تبعها قرار مفاجئ بتعليق التعريفات الجمركية. التطورات التي دفعت مشرعين وخبراء قانون إلى التحذير من فضيحة تلاعب بالسوق، قد تفتح الباب أمام تحقيقات فيدرالية بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية.

في صباح يوم الأربعاء الماضي، نشر ترامب منشورًا لافتًا على حسابه الرسمي على "تروث سوشيال" جاء فيه: "هذا هو الوقت المناسب للشراء!!! DJT"، المنشور لم يوضح ما المقصود تحديدًا، لكن توقيته أثار الشكوك، إذ تزامن مع ساعات قليلة سبقت قرارًا مفاجئًا من البيت الأبيض بإيقاف فرض تعريفات جمركية جديدة على معظم الدول (باستثناء الصين) لمدة 90 يومًا.

وسرعان ما تفاعل المستثمرون مع المنشور والقرار، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في مؤشرات وول ستريت، فقد قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 9%، بينما ارتفع "ناسداك" بأكثر من 12%، كما سجلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب قوية، من بينها ارتفاع مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 9% و"فوتسي 100" البريطاني بنسبة 4%.

واللافت أن ترامب وقّع منشوره بالأحرف الأولى من اسمه DJT، وهو لا ترامب عادةً منشوراته بأحرفه الأولى. وتصادف أن هذه الأحرف هي نفسها التي يستخدمها سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة التي تسيطر على "تروث سوشيال"، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 22% يوم الأربعاء، تلتها زيادة بـ5% في تداولات ما قبل السوق صباح الخميس.

اتهامات ديمقراطية وتحذيرات من فضيحة تداول داخلي

أثار توقيت منشور الرئيس الأمريكي، وما تبعها من ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم، اتهامات بالتلاعب بالسوق، إذ دعا السيناتور الديمقراطي آدم شيف إلى إجراء تحقيق، قائلاً: هذه التقلبات المستمرة في السياسات تُتيح فرصًا خطيرة للتداول بناءً على معلومات داخلية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له: "إذا كان أشخاص في الإدارة على علم مسبق بخطط ترامب، واشتروا أسهمًا قبل الإعلان عنها، فهذه جريمة كاملة. التلاعب بالسياسات الاقتصادية لتحقيق أرباح مالية يشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة النظام الديمقراطي".

كما غرد السيناتور كريس مورفي عبر منصة X قائلًا: فضيحة تداول داخلي تلوح في الأفق، تغريدة ترامب الساعة 9:30 صباحًا توضح أنه كان حريصًا على أن يجني أتباعه المال من معلومات لا يعلمها إلا هو. من كان يعلم مسبقًا، وكم ربحوا؟.

An insider trading scandal is brewing.



Trump's 9:30am tweet makes it clear he was eager for his people to make money off the private info only he knew. So who knew ahead of time and how much money did they make? pic.twitter.com/AJbtEq372n — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) April 10, 2025

بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز: سمعتُ أحاديث مثيرة في الكونجرس. الموعد النهائي للإفصاح عن التداولات 15 مايو. حان الوقت لحظر التداول الداخلي على أعضاء الكونجرس بشكل كامل".

تخبط رسمي.. من الانهيار إلى الهدوء

يشار إلى أنه في الثاني من أبريل، أعلن ترامب عبر بيان مفاجئ فرض تعريفات جمركية على جميع السلع المستوردة بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم إضافية على 60 دولة اعتبرها تمارس "ممارسات تجارية غير عادلة"، وعلى الفور انهارت الأسواق، وسجل "داو جونز" أكبر خسارة في جلسة واحدة منذ أكثر من عامين، لكن بعد أقل من أسبوع، علق تلك الرسوم لمدة 90 يومًا، مما قلب المشهد تمامًا وأعاد الأسواق للارتفاع.

وفي مؤتمر صحفي، برر ترامب قراره بالقول: لفترة من الوقت. هذا الصباح. خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أفكر في الأمر.

بينما قالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت إن القرار جاء ضمن "فن الصفقة" المعروف عن الرئيس.

ولم يكن منشور ترامب الوحيد المثير للجدل. فقد كتب صباح الأربعاء أيضًا: "اطمئنوا! كل شيء سيكون على ما يرام. ستكون الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى"، هذه العبارة كانت كفيلة بدفع المستثمرين إلى الشراء، في الوقت الذي لم تصدر أي تفاصيل رسمية عن قرار التعليق.

ما هو التلاعب بالسوق والتداول الداخلي؟

وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC):

- التلاعب بالسوق هو أي نشاط يهدف إلى التأثير المصطنع على أسعار الأسهم، مثل نشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو القيام بصفقات وهمية، أو نشر شائعات.

- التداول بناءً على معلومات داخلية هو شراء أو بيع أوراق مالية بناء على معلومات غير متاحة للعامة، حصل عليها الشخص من خلال منصب رسمي أو علاقة ثقة.