المستشار الألماني المقبل ميرتس يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب

برلين- (د ب أ)

اتهم المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جريمة حرب خطيرة في مدينة سومي الأوكرانية، في أعقاب هجوم صاروخي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم أطفال.

ووصف ميرتس، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المنتمي إلى يمين الوسط، الهجوم بأنه متعمد ووحشي، مشيرا إلى أن موجة ثانية من الصواريخ سقطت بينما كان رجال الإنقاذ يساعدون الجرحى.

وقال لإذاعة إيه أر دي العامة: "هذه قمة الغدر، لقد كانت جريمة حرب متعمدة ومحسوبة".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم الروسي يوم الأحد أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص في مدينة سومي شمال شرق البلاد.

وأشار المسؤولون إلى استخدام الذخائر العنقودية وقالوا إن الصواريخ أصابت الناس في الشوارع والسيارات ووسائل النقل العام والمنازل.

واستخدم ميرتس الهجوم لمخاطبة أولئك الموجودين في ألمانيا الذين يواصلون "بسذاجة" الدعوة إلى إجراء محادثات سلام مع بوتين، قائلا "هذا ما يفعله بوتين بمن يتحدثون معه عن وقف إطلاق النار". وأضاف أن الزعيم الروسي يفسر مثل هذه العروض على أنها ضعف وليس طريقا للسلام.

كما كرر دعمه الطويل الأمد لتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس بعيدة المدى، شريطة أن يتم تنسيق مثل هذا الإجراء مع الحلفاء الأوروبيين.