إسرائيل.. مقتل شخصين بعد تجدد أعمال العنف في أراضي 48

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن رجلين من المجتمع العربي قُتلا بالرصاص في حادثين منفصلين الليلة الماضية، مما يرفع عدد المواطنين العرب الذين قتلوا في ظروف عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية إلى 10.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد أن الضحية الأولى هو محمد عبد طربيه 28 عامًا الذي أُصيب برصاصة في سيارته بمدينة سخنين شمال البلاد. ونقله المسعفون إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، حيث تم الإعلان عن وفاته.

والضحية الثانية هو الياس مطران 31 عاما الذي قُتل بالرصاص في الناصرة.

وتقول الشرطة إنها تحقق في الحادثين.

ومازالت الغالبية العظمى من قضايا القتل في القطاع العربي دون حل من قبل أجهزة إنفاذ القانون، حيث ينتقد العديد من قادة المجتمع الشرطة لعدم بذلها جهودًا كافية لردع الجرائم العنيفة في المناطق العربية.

يشار إلى أنه منذ بداية العام، قُتل 74 عربيًا إسرائيليًا في حوادث جنائية عنيفة.