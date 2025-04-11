إعلان

انفجار خارج مكاتب الشركة المُشغّلة للسكك الحديدية في اليونان

10:05 م الجمعة 11 أبريل 2025

انفجار خارج مكاتب الشركة المُشغّلة للسكك الحديدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

وقع انفجار يشتبه فى أنه لقنبلة في أثينا خارج مكاتب الشركة المُشغّلة للسكك الحديدية اليونانية، وفقًا لوسائل إعلام يونانية رسمية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وضربت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة، بطول شارع رئيسي في العاصمة اليونانية، حيث قال السكان إن انفجارا قويا وقع مساء اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن صحيفة وموقعا إخباريا تلقيا مكالمة مجهولة المصدر قبل وقت قصير من الانفجار تحذر من زرع قنبلة خارج مكاتب الشركة المُشغّلة للسكك الحديدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أثينا انفجار اليونان السكك الحديدية اليونانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)