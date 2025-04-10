ماكرون: فرنسا ستقاتل من أجل غزة

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع قناة فرانس 5 الفرنسية، إن بلاده "قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو إذا سارت الأمور على ما يرام".

وأضاف ماكرون، بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام، أن فرنسا "ستقاتل من أجل غزة"، مشددا على التزامها بـ"العودة إلى السلام" وحل سياسي".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولذلك سنتوجه إلى هناك خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي لحظة ما، سيكون هذا هو القرار الصحيح".

وذكر ماكرون أنه يريد أن تكون فرنسا جزءا من "ديناميكية جماعية تُمكن من يدافعون عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم".

ويأمل الرئيس الفرنسي في استغلال مؤتمر ترأسه فرنسا والسعودية في يونيو "لإتمام هذه الحركة من الاعتراف المتبادل من قبل عدة دول".

ويأتي هذا عقب تصريحات أدلى بها ماكرون في فبراير 2024، عندما أكد أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".

وفي العام الماضي، أصبحت إسبانيا والنرويج وأيرلندا آخر 3 دول أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية في خطوة مشتركة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية.

واعترفت أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة رسميا بالدولة الفلسطينية.