الرئيس اللبناني: حزب الله أبدى مرونة في التعاون بشأن سلاحه وفق خطة زمنية معينة

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إن حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في التعاون بشأن سلاحه وفق خطة زمنية معينة.

وأشار عون، إلى أن الإيجابية التي أبداها حزب الله بشأن سلاحه يجب مقابلتها بإيجابية وبتفهم للواقع الذي يعيشه لبنان.

وأبدى حزب الله اللبناني، استعداده لإجراء محادثات بشأن مستقبل سلاحه، مشترطا انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وإنهاء ضرباته المتواصلة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الجماعة الموالية لإيران.

وأكد المسؤول في حزب الله، أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون، في حال انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد ووقف ضرباتها.

وأوضح مناقشة نزع سلاح حزب الله، تأتي في إطار استراتيجية للدفاع الوطني، مشددا على أن الأمر يتوقف على استجابة إسرائيل وانسحابها من 5 نقاط في جنوب لبنان.