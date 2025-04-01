زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أيسلندا دون إعلان عن خسائر

وكالات

ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر أيسلندا، وفقًا لما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وذكر المركز، الذي يتخذ من فرنسا مقرًا له، أن مركز الزلزال كان على بعد 26 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك وعلى عمق 10 كيلومترات، دون إعلان عن وقوع خسائر أو أضرار حتى الآن.

وشهدت أيسلندا اليوم الثلاثاء 1476 هزة أرضية، من بينها 66 هزة تجاوزت 3 درجات، وسط استمرار النشاط البركاني وتصاعد الحمم من الفوهات البركانية.